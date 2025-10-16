В Лобне завели дело после исчезновения 14-летнего мальчика

Следователями и криминалистами осуществлен выезд на место происшествия, организованы оперативно-разыскные мероприятия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения подростка в Лобне. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Московской области.

"Следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по заявлению родственников о безвестном исчезновении подростка", - сообщили в ведомстве.

Следователями и криминалистами осуществлен выезд на место происшествия, организованы поисковые мероприятия, проводятся допросы, оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения подростка.

В соцсетях сообщается, что в микрорайоне Луговая города Лобни пропал мальчик 2011 года рождения.