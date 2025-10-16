В Курской области часть Рыльска и Беловского района обесточена из-за атак ВСУ
КУРСК, 16 октября. /ТАСС/. Часть потребителей в Рыльске и Беловском районе Курской области осталась без электроснабжения после ударов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он указал, что ВСУ ударили по подстанции в городе вечером 16 октября. Из-за атаки повреждения получили стена, окно соседнего дома, перебита газовая труба.
Электричество восстановили практически во всем городе, исключения - несколько многоквартирных домов, ведутся восстановительные работы.
Еще два удара произошли по подстанции в слободе Белой Беловского района. Без электричества остались порядка 40 населенных пунктов.
"К счастью, пострадавших нет", - указал Хинштейн.
Губернатор контролирует ситуацию. Он обещал проинформировать, когда появятся подробности.