В Курской области часть Рыльска и Беловского района обесточена из-за атак ВСУ

Перебита также газовая труба, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС, архив

КУРСК, 16 октября. /ТАСС/. Часть потребителей в Рыльске и Беловском районе Курской области осталась без электроснабжения после ударов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Он указал, что ВСУ ударили по подстанции в городе вечером 16 октября. Из-за атаки повреждения получили стена, окно соседнего дома, перебита газовая труба.

Электричество восстановили практически во всем городе, исключения - несколько многоквартирных домов, ведутся восстановительные работы.

Еще два удара произошли по подстанции в слободе Белой Беловского района. Без электричества остались порядка 40 населенных пунктов.

"К счастью, пострадавших нет", - указал Хинштейн.

Губернатор контролирует ситуацию. Он обещал проинформировать, когда появятся подробности.