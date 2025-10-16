В Запорожской области погиб военкор РИА "Новости" Иван Зуев

Журналист Юрий Войткевич получил тяжелое ранение

Редакция сайта ТАСС

Иван Зуев © ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Военный корреспондент Иван Зуев погиб в Запорожской области при атаке со стороны Вооруженных сил Украины, еще один журналист - Юрий Войткевич - получил ранение. Об этом сообщили в МИА "Россия сегодня".

"Военкор "РИА Новости" Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника", - говорится в сообщении.