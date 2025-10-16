Бывшего функционера Партии пенсионеров арестовали

Михаила Фальченко обвиняют в мошенничестве

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Бывший руководитель центрального аппарата Партии пенсионеров, президент ассоциации по поддержке и развитию некоммерческих организаций "АНКОР" Михаил Фальченко отправлен под стражу по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, который принял это решение.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фальченко Михаила Геннадьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на срок 1 месяц 29 суток",- сказали в пресс-службе.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты и обвиняемого об избрании в отношении Фальченко меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Также по делу были арестованы два других фигуранта Олег Сабанов и Иван Следов.

Фальченко ранее работал проректором Российской академии кооперации, а также состоял в политических партиях "Родина", "Справедливая Россия" и Партии пенсионеров. До перехода в Партию пенсионеров Фальченко был одним из руководителей Центральной контрольно-ревизионной комиссии политической партии "Справедливая Россия". Из Партии пенсионеров он был исключен в 2022 году.