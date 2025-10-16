Криминалисты СК расследовали более 5 тыс. уголовных дел в 2025 году

Глава ведомства Александр Бастрыкин рассказало, что сотрудники комитета продолжают курс на внедрение в следственную практику новейшей высокотехнологичной криминалистической и специальной техники

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Свыше пяти тысяч уголовных дел расследовано с помощью криминалистов СК с начала 2025 года. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью "Российской газете".

"Криминалисты центрального аппарата приняли участие в производстве более 5,6 тыс. следственных действий. При участии криминалистов в 2025 году расследовано 5 241 преступление прошлых лет, в том числе 538 убийств", - сказал он.

Бастрыкин также отметил, что сотрудники ведомства продолжают курс на внедрение в следственную практику новейшей высокотехнологичной криминалистической и специальной техники, а также проведение научно-исследовательской работы для выработки новых методик и подходов к раскрытию и расследованию преступлений.