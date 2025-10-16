В Самарской области произошло возгорание на железнодорожной станции

Никто не пострадал

САМАРА, 16 октября. /ТАСС/. Возгорание силового оборудования на тяговой подстанции железнодорожной станции произошло в Кинель-Черкасском районе Самарской области, для его ликвидации привлекли пожарный поезд. При пожаре пострадавших нет, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 16 октября в вечернее время на станции Толкай Куйбышевской железной дороги в Самарской области произошло возгорание силового оборудования на территории тяговой подстанции. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд со станции Кинель", - говорится в сообщении.

Предварительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание трансформатора. Куйбышевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства произошедшего.

Также сообщается, что электроснабжение села Кинель-Черкассы осуществляется по резервной схеме.