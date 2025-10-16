В Архангельске горит двухэтажный деревянный жилой дом

Погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 16 октября. /ТАСС/. Двухэтажный деревянный жилой дом загорелся на улице Русанова, 12, в Архангельске, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Архангельск улица Русанова, д. 12, пожар на первом этаже в двухэтажном деревянном доме. Пожарные на месте, производят тушение пожара. Дом жилой", - сказали в пресс-службе.

Позднее в ведомстве сообщили о ликвидации возгорания.

"Пожар ликвидирован в 22:20 [мск], - указано в сообщении. - В одной из квартир обнаружены двое погибших, мужчина и женщина".

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в 21:49 мск, горела квартира на первом этаже с распространением огня на чердачное перекрытие и кровлю здания. К ликвидации пожара привлекалось 30 человек и 10 единиц техники.

В новость внесены изменения (23:49 мск) - добавлена информация о ликвидации возгорания.