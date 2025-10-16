В Дагестане задержали мужчину из Саратовской области с 16 кг наркотиков

Возбуждено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Дагестане жителя Саратовской области, у которого в общей сложности обнаружили и изъяли более 16 кг мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"Более 16 ru мефедрона изъяли из оборота сотрудники УКОН МВД Дагестана. Неподалеку от селения Коркмаскала полицейские задержали 46 летнего жителя Саратовской области, который прибыл на место с целью закопать (сделать закладку) наркотик - мефедрон - 9,9 кг, предназначенный для дальнейшего сбыта. В ходе обыска дома, в котором поселился мужчина, сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще 6,1 кг мефедрона, также хранившегося с целью сбыта", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств или их аналогов в особо крупном размере). "Полицейские ведут оперативные мероприятия, направленные на установление каналов поставки, причастных лиц и полное документирование преступной деятельности", - добавили в пресс-службе.