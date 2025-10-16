В Москве на СВХ из-за аварии было затруднено движение

В районе Измайлово столкнулись несколько автомобилей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. ДТП произошло на Северо-Восточной хорде (СВХ) в районе Измайлово в четверг вечером, движение затруднено. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"На СВХ (в районе МЦК "Измайлово") произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Уточняется, что движение затруднено в стороне шоссе Энтузиастов.

Позже в Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщили о восстановлении движения на Северо-Восточной хорде.

В новость внесены изменения - добавлена информация о восстановлении движения.