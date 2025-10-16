В ДНР при атаке ударного беспилотника ВСУ пострадал мирный житель

Вооруженные силы Украины атаковали автодорогу Новогродовка - Николаевка

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали ударным беспилотником автодорогу в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего пострадал мирный житель. Об этом сообщает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

"По состоянию на 22:30 [мск], поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Автодорога Новогродовка - Николаевка: в результате атаки ударного БПЛА пострадал мужчина 1965 г. р." - говорится в сообщении.