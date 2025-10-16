В Дагестане погибли женщина и младенец от отравления угарным газом

По предварительной информации, причиной отравления стала неисправность вентиляционной системы

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Молодая женщина и ее годовалая дочь в Дагестане погибли от отравления угарным газом. Еще двое детей, находившиеся в доме, не пострадали, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

"В Кизлярском районе от отравления угарным газом погибли 25-летняя женщина и ее годовалая дочь. В доме были еще двое детей, но они, по счастливой случайности, не пострадали", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возможной причиной отравления стала неисправность вентиляционной системы. "По предварительной информации, причиной гибели женщины и ребенка могло стать смещение от сильного ветра наружней трубы, внешнего дымохода. Была ли она закреплена и, если да, то насколько прочно, еще предстоит выяснить правоохранителям", - говорится в сообщении.