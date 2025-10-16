В Белгородской области при атаке БПЛА погиб мужчина

Он приехал из Москвы и привез в приграничье гуманитарную помощь

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 16 октября. /ТАСС/. Мужчина, который приехал из Москвы, погиб в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Дорогощь Белгородской области. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также

Военная операция на Украине. Хроника событий 16 октября 2025 года

"В селе Дорогощь Грайворонского округа 13 октября при атаке дрона погиб мужчина. Он приехал из Москвы", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что он привез в приграничье гуманитарную помощь.