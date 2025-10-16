Угрозу атаки БПЛА объявили в Ельце и четырех муниципалитетах Липецкой области

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Угрозу атаки БПЛА объявили на территории города Ельца, Елецкого и Долгоруковского муниципальных районов, а также Становлянского и Измалковского муниципальных округов Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец, Елецкого МР, Долгоруковского МР, Становлянского МО, Измалковского МО", - проинформировали в ведомстве.