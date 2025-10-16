Квартирант зарезал мужчину на юго-западе Москвы

ЧП произошло в квартире жилого дома на Солнцевском проспекте, сообщили в столичной прокуратуре

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Квартирант убил ножом мужчину в квартире на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичной прокуратуре.

"В квартире жилого дома на Солнцевском проспекте обнаружено тело мужчины 1987 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевого ранения в области шеи", - сообщили в надзорном ведомстве.

По предварительным данным, телесные повреждения пострадавшему нанес 33-летний мужчина, снимавший у него комнату, он задержан.

Солнцевская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела и привлечение фигуранта к уголовной ответственности.