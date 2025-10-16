В Приморье воспитателя детсада будут судить из-за заражения детей туберкулезом

Педагог, зная о своем диагнозе, продолжала работать

ВЛАДИВОСТОК, 17 октября. /ТАСС/. Воспитатель и заведующая одного из детских садов города Находки Приморского края предстанут перед судом из-за угрозы массового заражения детей туберкулезом. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Приморского края.

"Первый заместитель прокурора края Дмитрий Попов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении воспитателя и заведующей одного из детских садов города Находки. Они обвиняются по ч. 1 ст. 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности угрозу массового заболевания людей) и ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). <…> Бездействие фигурантов и нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил фигурантами дела создало реальную угрозу для массового заражения детей. Уголовное дело направлено в Находкинский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в ноябре 2023 года у четырех воспитанников одного из детских садов Находки была выявлена латентная туберкулезная инфекция. Источником заболевания стала воспитатель, которая, зная о своем диагнозе, не прошла обязательное медицинское обследование и продолжала работать с детьми. При этом заведующая детским садом не приняла мер к прохождению сотрудником учреждения необходимого обследования и не отстранила ее от работы.