Суд арестовал имущество и счета экс-замглавы Тамбовской области

Сергей проходит обвиняемым по делу основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Суд арестовал имущество и банковские счета бывшего замглавы Тамбовской области Сергея Иванова, который проходит обвиняемым по делу основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича и экс-гендиректора холдинга Максима Басова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках уголовного дела арестовано имущество, а также счета обвиняемого Иванова, который проходит одним из обвиняемых по делу Мошковича и Басова. Арест предполагает запрет на совершение любых сделок с имуществом или любого отчуждения имущества экс-главы Тамбовской области", - сообщили правоохранители.

Иванов в 2015-2020 годах занимал пост вице-губернатора Тамбовской области и курировал агропромышленный комплекс. Как сообщалось ранее, ему вменяется в вину получение взятки в размере 2,6 млн рублей от самого Машковича либо связанных с ним лиц. Эти деньги бывший чиновник получил за покровительство бизнес-интересов олигарха, предприятиям которого выделялись субсидии и оказывалась господдержка.

Мошкович и Басов были задержаны и арестованы в конце марта. В офисах "Русагро" прошли обыски и выемка документов. Фигурантам было предъявлено обвинение по статьям 159 и 201 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и злоупотребление полномочиями). Позднее появилось уголовное дело о взяточничестве, фигурантом которого стал бывший заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов.