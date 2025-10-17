В пяти муниципалитетах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Никто не пострадал, сообщил глава региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Силам ПВО в городе Новошахтинске и четырех районах Ростовской области удалось отразить атаку украинских БПЛА, никто не пострадал.

Об этом сообщил в своем Тelegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Как отметил Слюсарь, украинские дроны перехватили и уничтожили в Новошахтинске, в Миллеровском, Красносулинском, Белокалитвинском и Родионово-Несветайском районах. Пострадавших не зафиксировано.

Слюсарь добавил, что в хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили частный дом и ограждение. Данные о последствиях уточняются.