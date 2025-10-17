На Камчатке предупредили об опасности приближения к Ключевскому вулкану

На нем продолжается парогазовая активность

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке рекомендуют не приближаться к Ключевскому вулкану из-за активности исполина. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

"По данным ученых Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на Ключевском продолжается парогазовая, иногда с содержанием пепла, активность. Также, по данным Камчатского филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН", на вулкане продолжается вершинное извержение, стромболианская деятельность в вершинном кратере, возможно излияние лавового потока. Спасатели МЧС России призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать самостоятельных путешествий к вулкану и тем более не совершать на него восхождений", - сообщает ведомство.

Также сохраняется вероятность выноса пепла до 8 км над уровнем моря, до 24 октября возможно выпадение пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского, Мильковского и Быстринского муниципальных округов. В настоящее время Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности, сейсмический код вулкана - оранжевый. Групп туристов в районе Ключевского не зарегистрировано.