В Новосибирске двое подростков погибли, провалившись под лед

Детям было 12 и 13 лет

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Двое подростков 12 и 13 лет провалились под лед и утонули в Дзержинском районе Новосибирска. Тела детей обнаружили родители, сообщил ТАСС представитель ГО и ЧС города.

"Ночью двое ребят 12 и 13 лет погибли на водоеме недалеко от ДК Чкаловский. Причина - грубейшее нарушение правил безопасного перехода через лед", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что подростков обнаружили родители, которые и достали тела, а затем вызвали спасательные службы. На место происшествия выезжал начальник отдела ГО и ЧС Дзержинского района.