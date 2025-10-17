Реклама на ТАСС
В Кривом Роге повреждены объекты инфраструктуры

Несколько окрестных населенных пунктов остались без электроснабжения
04:57

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Ряд объектов инфраструктуры получили повреждения в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, в результате чего несколько окрестных населенных пунктов остались без электроснабжения. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава городской военной администрации Александр Вилкул.

Также, по информации Вилкула, на объектах возникли пожары, которые позже были ликвидированы спасателями. Другие подробности не приводятся.

В ночь на пятницу сообщалось о серии взрывов в городе. 

