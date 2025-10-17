СВС: сжегшего 23 тыс. га леса пьяного канадца оштрафовали на $17,8 тыс.

Затраты на ликвидацию пожара составили $5,7 млн

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Суд провинции Новая Шотландия присудил штраф в размере 25 тыс. канадских долларов ($17,8 тыс.) местному жителю, который, будучи в нетрезвом виде, спровоцировал крупнейший в истории региона лесной пожар в 2023 году. Об этом сообщил телеканал СВС.

Было установлено, что 25 мая 2023 года 23-летний Далтон Стюарт на частной территории в лесу около озера распивал спиртные напитки в компании друзей. Находясь в нетрезвом виде, он поджег старую покрышку, что спровоцировало лесной пожар, ставший крупнейшим в истории Новой Шотландии. Тогда огнем были уничтожены свыше 23 тыс. га леса и 60 различных строений, а тысячи людей были эвакуированы. Затраты на ликвидацию пожара составили 8 млн канадских долларов ($5,7 млн).

Стюарт согласился с обвинениями и признал вину в поджоге покрышки в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом его не признали виновным в поджоге леса. Максимальный штраф, который ему грозил, составлял 50 тыс. канадских долларов ($35,5 тыс.), но суд снизил его в два раза. Судья Брайан Кокс пояснил, что "25 тыс. долларов - это и так существенный штраф для любого жителя Новой Шотландии".