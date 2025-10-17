Экс-директора по производству аэропорта Кемерово осудили за коммерческий подкуп

Фигуранта приговорили к пяти годам условно и штрафу в 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 17 октября. /ТАСС/. Центральный районный суд города Кемерова приговорил одного из бывших руководителей кемеровского аэропорта к пяти годам условно и штрафу в 1 млн рублей за коммерческий подкуп, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным картотеки судов, речь идет о директоре по производству Иване Крапчетове.

"В суде установлено, что в период с 2023 по 2025 год подсудимый незаконно получил от предпринимателя денежные средства на общую сумму свыше 500 тыс. рублей за ускоренную и беспрепятственную отправку груза авиатранспортом, в том числе во внерабочее время, без заключения договора и оплаты услуг в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также суд конфисковал в доход государства денежную сумму в размере подкупа, а также сохранил арест на автомобиль осужденного до исполнения приговора.