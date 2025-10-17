Жительнице Приамурья дали штраф 650 тыс. рублей за оправдание терроризма

Фигурантка разместила на своих страницах в соцсетях сообщения с публичным оправданием террористической деятельности

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 октября. /ТАСС/. Первый Восточный окружной военный суд приговорил жительницу Амурской области к штрафу в размере 650 тыс. рублей за оправдание терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Вступил в законную силу обвинительный приговор Первого Восточного окружного военного суда в отношении жительницы Амурской области, разместившей в социальных сетях публичные оправдания террористической деятельности. <…> [Она] признана виновной в совершении указанного преступления, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 650 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении женщины было возбуждено в 2024 году по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ - публичное оправдание терроризма. Основанием стали размещенные на ее страницах в соцсетях сообщения с публичным оправданием террористической деятельности.