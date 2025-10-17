В Риме взорвали автомобиль журналиста-расследователя Рануччи

Cигфридо Рануччи сообщил, что его дочь прошла там незадолго до взрыва и могла погибнуть

РИМ, 17 октября. /ТАСС/. Автомобили итальянского журналиста Cигфридо Рануччи и его дочери были сильно повреждены в результате взрыва. Об этом сообщил местным СМИ сам журналист, ведущий программы расследований Report на государственном телевидении Rai.

Как пишет Corriere della Sera, взрыв, прогремевший в четверг вечером на юге столицы, был такой мощности, что повредил не только автомобили, но и дом, у которого они были припаркованы. При этом никто не пострадал. "Моя дочь прошла там незадолго до взрыва, она могла бы погибнуть", - приводит издание слова журналиста. По его мнению, произошедшее связано с тем, что Report анонсировал новые программы-расследования.

На месте взрыва работают специальные подразделения полиции, пожарные, проводятся все необходимые проверки. Журналист говорит, что бомбы были заложены под автомобиль.

На распространенном видео видна машина с раскуроченным капотом, а также множество мелких деталей и предметов, разлетевшихся на несколько метров. Ранее Рануччи неоднократно попадал в центр скандалов из-за тем, затрагиваемых расследованиями программы.