Cadena SER: в Испании расследуют смерть основателя Mango как убийство

По данным радиостанции, сын магната Джонатан рассматривается в качестве подозреваемого

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Каталонии расследует смерть основателя испанской компании по дизайну и продаже одежды Mango Исака Андика как возможное убийство. Об этом сообщила радиостанция Cadena SER со ссылкой на источники в полиции.

По ее версии, сын магната Джонатан рассматривается в качестве подозреваемого, поскольку он был единственным свидетелем предполагаемого инцидента в горах, в ходе которого Андик умер.

Один из богатейших людей Испании погиб на 72-м году жизни в декабре 2024 года в результате инцидента в горах. Тогда он упал со 150-метрового склона. Сначала дело было закрыто, но в марте следственный суд в Каталонии сообщил о решении возобновить расследование обстоятельств смерть основателя Mango. Как передавали местные СМИ, в показаниях сына Андика были несоответствия.

Сеть Mango была основана в 1984 году в автономном сообществе Каталония родившимся в Турции бизнесменом Исаком Андиком. По данным журнала Forbes, он был пятым в списке самых богатых людей Испании.

У Mango насчитывается около 2,8 тыс. точек продаж в мире. Компания закрыла 2024 финансовый год с рекордным объемом продаж, превысившим €3,3 млрд.