В Омске завели дело из-за прекращения газоснабжения 19 многоквартирных домов

Виновных установят в ходе расследования

ОМСК, 17 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "Омская областная газовая компания", из-за бездействия которых без газа остались 19 многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Омской области.

"Следственным управлением СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ООО "Омская областная газовая компания", подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия)", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру сообщил, что организация не наполнила газгольдеры и оставила без газа более 1,5 тыс. человек. Руководителю компании внесено представление, ведомство также инициировало привлечение организации к административной ответственности за нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Как уточнили в следственном управлении, перерывы в подаче газа в каждом из домов значительно превысили допустимую правилами предоставления коммунальных услуг продолжительность, чем были существенно нарушены права граждан. Виновные лица будут установлены в ходе расследования.