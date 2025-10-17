В Ростове 15 участников нацбатальона "Айдар" приговорили к срокам до 21 года

Дело 18 бойцов "Айдара" является одним из самых массовых в суде

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 октября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил 15 участников нацбатальона "Айдар" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) к срокам от 15 лет до 21 года лишения свободы, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

Дело 18 бойцов "Айдара" одно из самых массовых в суде, оно было первым, которое поступило в Ростов-на-Дону в отношении этого террористического батальона. Южный окружной военный суд огласил приговор 15 фигурантам, в отношении еще 3 дело было выделено в отдельное производство.

"Суд постановил признать подсудимых виновными", - сказал судья, добавив, что им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 15 лет до 21 года.