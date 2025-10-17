В Новосибирске завели дело в связи с гибелью двух детей в водоеме

Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей в водоеме в Новосибирске. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

По данным СК, вечером 16 октября в водоеме за Домом культуры В. П. Чкалова в Дзержинском районе Новосибирска утонули два 11-летних мальчика. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено.

Водоем является обводненным карьером, он находится в муниципальной собственности и не входит в реестр мест отдыха людей на водных объектах, сообщили в прокуратуре региона. Ведомство организовало проверку соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Также прокуратура проверит, как администрация района обеспечила безопасность на водных объектах.