Названа причина массовой вспышки инфекции у школьников в Арзамасе

Ей стал норовирус

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Исследования выявили норовирус у сотрудников пищеблока и учеников образовательного учреждения в Арзамасе Нижегородской области, где произошла массовая вспышка инфекции. Об этом сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по региону.

"Возбудителем острых кишечных инфекций в школе послужил норовирус, который был выявлен у сотрудников пищеблока и заболевших школьников", - говорится в сообщении.

По информации управления, в ходе расследования выявлены нарушения санитарного законодательства на пищеблоке. Возбуждены дела об административной ответственности в отношении виновных лиц.

Проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе заключительная дезинфекция. Ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

16 октября мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщил, что зарегистрированы восемь случаев кишечной инфекции, четверо семиклассников 12 и 13 лет госпитализированы, один из них выписан домой. По данным Щелокова, всего на контроле до 15 обращений в больницу от родителей учащихся.