При взрыве в жилом доме в Бухаресте погибли два человека

В тяжелом состоянии госпитализированы восемь человек

БУХАРЕСТ, 17 октября. /ТАСС/. Два человека погибли и восемь госпитализированы в тяжелом состоянии в результате сильного взрыва в жилом доме в Бухаресте. Об этом сообщил столичный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Повреждены многие квартиры 9-этажного дома в 5-м районе Бухареста, некоторые из них полностью разрушены. По предварительной информации, пожара за взрывом не последовало.

Введен в действие "красный план" - высшая степень мобилизации спасателей и пожарных, организована эвакуация жильцов.

Причина взрыва пока не известна, подозревается утечка газа.