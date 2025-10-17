В аэропорту Кишинева обнаружили взрывное устройство в багаже пассажира

По информации Index, идет эвакуация здания

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Денисов/ ТАСС, архив

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Полиция обнаружила взрывное устройство в багаже одного из пассажиров в аэропорту Кишинева, идет эвакуация здания. Об этом сообщает молдавский портал Index.

По данным источников портала, взрывное устройство было обнаружено при сканировании багажа гражданина Албании, который должен был вылететь из Кишинева в Милан. Хозяин багажа скрылся, его разыскивает полиция.