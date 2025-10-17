Рассмотрение дела редактора Ura.ru Аллаярова начнется 23 октября

Мужчину обвиняют за дачу взятки должностному лицу

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении свердловского редактора издания Ura.ru Дениса Аллаярова, состоится 23 октября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Назначены дата и время рассмотрения дела Дениса Аллаярова. В производстве Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга находится уголовное дело в отношении заместителя главного редактора - регионального редактора ООО "Сибирско-Уральская медиакомпания" (ИАА Ura.ru) Дениса Аллаярова. <…> Уголовное дело находится в производстве судьи Меркуловой Юлии Валерьевны. Первое судебное заседание состоится 23 октября в 14:00 (12:00 мск)", - говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу). По версии органов предварительного расследования, Аллаяров передал своему родственнику, служившему на тот момент в полиции, взятку в размере 120 тыс. рублей за ежедневную передачу суточных оперативных сводок УМВД России по Екатеринбургу.

В начале июня правоохранители задержали трех сотрудников Ura.ru и провели обыски в редакции издания в Екатеринбурге. Позднее в отношении Аллаярова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, причиной для оперативных действий могло стать задержание в 2025 году бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова, который, как предполагается, передавал изданию служебные сведения из ежедневной сводки за денежное вознаграждение. Карпов находится под домашним арестом.