На экс-главу заказчика станции метро "Спортивная" в Новосибирске завели дело

Андрея Счастливого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 17 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего главы муниципального предприятия Новосибирска "Метро мир" Андрея Счастливого. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщил собеседник агентства.

Предполагаемым взяткодателем является представитель компании "Акви технолоджи", уточнили в правоохранительных органах. Фирма ранее работала на стройплощадке станции метро "Спортивная" в Новосибирске, а впоследствии стала генеральным подрядчиком. "Акви технолоджи" зарегистрирована в Тюменской области с уставным капиталом 25 тыс. рублей.

В январе сообщалось, что бывшего директора предприятия "Метро мир" Андрея Счастливого задержали в Луганске по подозрению в посредничестве во взятках по делу о нелегальных игорных клубах в Новосибирске. Его этапировали в Новосибирск. По версии правоохранителей, фигурант передавал взятки от владельца сети подпольных казино сотрудникам полиции.

В отношении другого бывшего директора предприятия "Метро мир" - Александра Мысика - было возбуждено несколько уголовных дел, связанных со строительством объектов ледовой арены в Новосибирске с общим ущербом более 570 млн рублей, а также по факту нецелевого использования средств при строительстве многоквартирного жилого дома.

В октябре Арбитражный суд Новосибирской области в рамках рассмотрения иска о банкротстве ввел процедуру наблюдения в отношении предприятия "Метро мир", которое занимается проектированием инфраструктурных объектов.