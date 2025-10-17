Великого магистра масонской ложи Турции задержали по делу о коррупции

Нет информации о том, в чем именно его подозревают

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Действующий великий магистр "Великой ложи вольных и принятых масонов" Турции Ремзи Санвер задержан в рамках антикоррупционного расследования в отношении крупного турецкого холдинга Can Holding. Как сообщает телеканал NTV, он попал в список подозреваемых в рамках второй волны задержаний по этому делу.

Задержания прошли в нескольких провинциях республики, некоторые из подозреваемых находятся за пределами Турции. В ходе обысков в офисах и квартирах задержанных были изъяты цифровые материалы и документы.

Газета Türkiye обращает внимание на то, что в числе подозреваемых оказался глава турецких масонов. Нет информации о том, в чем именно его подозревают.

Первая волна задержаний в рамках расследования деятельности Can Holding прошла в начале сентября. Как тогда сообщили органы прокуратуры, "было установлено, что с помощью компаний, действующих под управлением Can Holding, была создана преступная организация". Ее руководству вменяется "мошенничество с отягчающими обстоятельствами, уклонение от уплаты налогов, перевод доходов из неизвестных источников на счета компаний и отмывание доходов, полученных преступным путем". Часть представителей высшего руководства холдинга арестованы.

Под госконтроль передано руководство всеми медиакомпаниями холдинга. Это телеканалы Habert rk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor, структуры, занимающиеся радиовещанием, рекламой. В табачной компании холдинга, в энергетических и строительно-подрядных структурах введено внешнее управление.

Санвер родился в Стамбуле в 1970 году. Окончил факультет промышленной инженерии Босфорского университета и там же получил докторскую степень по экономике. С 2011 по 2015 год он занимал пост ректора стамбульского университета Бильги. В 1991 году он был принят в масонскую ложу в Стамбуле. Впервые он был великим магистром с 2010 по 2013 годы и снова избран на этот пост в 2023 году.