В Алешках при обстреле ВСУ погибли двое взрослых и ребенок

Из-за атаки был поврежден дом культуры "Мелиоратор" в Каховке, а также загорелся топливный резервуар на АЗС в Каланчаке
08:40
обновлено 09:00
© Официальный Telegram-канал Губернатора Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 17 октября. /ТАСС/. В Алешках Херсонской области погибли двое взрослых и 10-летний ребенок в результате обстрела Вооруженных сил Украины.

 Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Удары украинских террористов унесли жизни трех мирных жителей. Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что за сутки из-за действий ВСУ был поврежден дом культуры "Мелиоратор" в Каховке, а также загорелся топливный резервуар на АЗС в Каланчаке. 

