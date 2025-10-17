В Алешках при обстреле ВСУ погибли двое взрослых и ребенок

Из-за атаки был поврежден дом культуры "Мелиоратор" в Каховке, а также загорелся топливный резервуар на АЗС в Каланчаке

ГЕНИЧЕСК, 17 октября. /ТАСС/. В Алешках Херсонской области погибли двое взрослых и 10-летний ребенок в результате обстрела Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Удары украинских террористов унесли жизни трех мирных жителей. Двое взрослых и 10-летний ребенок погибли в ходе интенсивного обстрела жилого сектора в Алешках", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что за сутки из-за действий ВСУ был поврежден дом культуры "Мелиоратор" в Каховке, а также загорелся топливный резервуар на АЗС в Каланчаке.