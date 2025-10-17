В районе Президентского моста в Ульяновске за утро произошло 15 аварий

По предварительным данным, пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 17 октября. /ТАСС/. Утром 17 октября произошло 15 ДТП с участием 40 автомобилей в районе Президентского моста в Ульяновске, а также на самом мосту. Об этом говорится в сообщении управления МВД России по региону.

"На Президентском мосту произошло пять ДТП с участием 14 машин, при подъезде к мосту со стороны Заволжского района города Ульяновска полицейскими зафиксировано 10 ДТП с участием 26 машин. По предварительным данным, во всех происшествиях пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

Ведомство призывает водителей сменить летнюю резину на зимнюю. "Ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой из-за льда существенно снижается, что может привести к возникновению заноса и другим неприятным ситуациям", - говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Ульяновской области сообщила об одном пострадавшем в результате массового ДТП на подъезде к Президентскому мосту. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Глава Ульяновска Александр Болдакин поручил проверить действия должностных лиц по своевременности обработки дорог против гололеда в связи с ДТП.