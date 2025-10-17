В Южно-Сахалинске загорелся склад с канцтоварами
Редакция сайта ТАСС
09:04
обновлено 09:40
МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пожар произошел на складе с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"Поступило сообщение о возгорании административного здания на улице Колодезной в Южно-Сахалинске. По уточненным данным, горит склад с канцелярскими товарами", - сказали в МЧС.
Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Тушение ведется с применением высотной техники. Предварительно, пострадавших нет.
Позже в МЧС сообщили о локализации пожара.
В новость внесены изменения (12:39 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.