В Южно-Сахалинске загорелся склад с канцтоварами

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

© МЧС России/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Пожар произошел на складе с канцелярскими товарами в Южно-Сахалинске, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о возгорании административного здания на улице Колодезной в Южно-Сахалинске. По уточненным данным, горит склад с канцелярскими товарами", - сказали в МЧС.

Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Тушение ведется с применением высотной техники. Предварительно, пострадавших нет.

Позже в МЧС сообщили о локализации пожара.

В новость внесены изменения (12:39 мск) - добавлена информация о локализации возгорания.