Глава Казинской администрации Белгородской области пострадал при атаке ВСУ
Редакция сайта ТАСС
09:24
обновлено 09:37
БЕЛГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Украинский дрон атаковал служебный автомобиль главы Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктора Гоженко, он получил ранение.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщили в региональном оперштабе.
"В результате удара дрона по служебному автомобилю ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа", - говорится в сообщении.
В региональном оперштабе рассказали, что Гоженко получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка - Михайловка. В Валуйской ЦРБ у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча. "Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - добавили в оперштабе.