Глава Казинской администрации Белгородской области пострадал при атаке ВСУ

У Виктора Гоженко диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча

БЕЛГОРОД, 17 октября. /ТАСС/. Украинский дрон атаковал служебный автомобиль главы Казинской территориальной администрации Валуйского округа Белгородской области Виктора Гоженко, он получил ранение.

Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В результате удара дрона по служебному автомобилю ранен глава Казинской территориальной администрации Валуйского округа", - говорится в сообщении.

В региональном оперштабе рассказали, что Гоженко получил ранения во время объезда территории на участке автодороги Казинка - Михайловка. В Валуйской ЦРБ у него диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения бедра и плеча. "Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно", - добавили в оперштабе.