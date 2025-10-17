Иск о взыскании имущества главы Крымского района Кубани рассмотрят 28 октября

Истцами выступают, в частности, Крымский межрайонный прокурор Краснодарского края и Министерство финансов

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Геленджикский городской суд в Краснодарском крае 28 октября приступит к рассмотрению по существу иска прокуратуры о взыскании имущества главы Крымского района Сергея Леся и других ответчиков, следует из материалов суда.

Согласно данным суда, истцами по делу выступают Крымский межрайонный прокурор Краснодарского края, Министерство финансов РФ, МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея, Федеральная служба судебных приставов и Федеральное казначейство. В деле 12 ответчиков, среди них глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, который ранее был арестован. По итогам предварительного судебного заседания суд начнет рассматривать дело по существу 28 октября.

Ранее глава Крымского района был задержан, ему предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 33 ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Октябрьский районный суд Краснодара 12 октября удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении Леся меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 ноября. Согласно материалам дела, в период с января по март 2024 года он отдавал распоряжение подчиненному сотруднику заключать с указанным им лицом договоры купли-продажи земельных участков на льготных условиях, без проведения торгов, по цене существенно ниже рыночной.