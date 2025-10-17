В 19 муниципалитетах Кировской области ввели режим ЧС из-за гибели посевов

Весь август и часть сентября в регионе шли затяжные дожди

КИРОВ, 17 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области ввели режим чрезвычайной ситуации в 19 муниципалитетах из-за гибели посевов в результате затяжных дождей. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"В сфере растениеводства для 19 муниципалитетов введен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Кировской области Александр Соколов, весенняя посевная кампания в регионе прошла в обычном режиме, погода позволяла провести работы качественно и в установленные сроки, но весь август и часть сентября в области шли затяжные дожди. "В связи с этим у наших аграриев наступили трудности, связанные с уборкой урожая", - пояснил Соколов.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской области Александра Киселева, в условиях переувлажненной почвы зерно осыпается или начинает преждевременно прорастать прямо в поле, что существенно снижает качество и количество урожая. "В таких условиях сельскохозяйственная техника не может эффективно производить работы, образуются колеи, что также замедляет процесс уборки урожая", - сказал Киселев. Министр отметил, что 19 муниципальных образований Кировской области признали ситуацию по неблагоприятным условиям чрезвычайной.

В 2025 году договоры сельхозстрахования на случай чрезвычайной ситуации природного характера заключили 26 сельхозтоваропроизводителей области. Оформление страховых случаев и расчет выплат осуществляется только после введения режима чрезвычайной ситуации. Губернатор поддержал решение комиссии о введении режима ЧС регионального характера в отрасли растениеводства.