Аналитика Михаила Крутихина объявили в розыск

Он разыскивается по уголовной статье

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск экономического аналитика Михаила Крутихина (внесен в реестр террористов и экстремистов) по уголовной статье. Это следует из базы розыска ведомства.

"Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, не сообщается.

В правоохранительных органах ТАСС сказали, что уголовное дело может быть связано с терроризмом, но не уточнили подробности.

Крутихин - экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку, переводчик, журналист, историк и востоковед. Проживает за пределами РФ.