В СКФО задержали мужчину по подозрению в организации убийства двух пасторов

Задержанный собирался заплатить 1 млн рублей за убийство

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

КРАСНОДАР, 17 октября. /ТАСС/. Сотрудниками ГУ МВД России по СКФО задержан мужчина по подозрению в организации заказного убийства двух пасторов, за которое он готов был заплатить 1 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"За убийство двух пасторов бывший прихожанин христианских общин намеревался заплатить 1 млн рублей. О его планах стало известно моим коллегам из Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по СКФО. Совместно с сотрудниками ФСБ России они задержали подозреваемого в организации покушения на убийство по найму , - говорится в сообщении.

Она добавила, что заказчик переедал исполнителю аванс в размере 30 тыс. рублей, операция проходила под контролем оперативников, убийство одой из жертв было инсценировано, заказчику предоставили подтверждающие фотографии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, по решению суда он арестован на время предварительного следствия.