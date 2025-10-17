На Урале экс-руководителю "Нота-банка" отказали в досрочном освобождении

Дмитрий Ерохин приговорен к 11 годам лишения свободы со штрафом 2,5 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении бывшему руководителю "Нота-банка" Дмитрию Ерохину, которому суд в Москве назначил 11 лет лишения свободы за растрату в кредитном учреждении на сумму более 26,8 млрд рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

"Суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство Ерохина об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания в виде лишения свободы. <…> Постановлением Тагилстроевского районного суда города Нижний Тагил осужденному Ерохину отказано в удовлетворении ходатайства об УДО", - говорится в сообщении.

Бывшие совладельцы и руководители ПАО "Нота-банк" при помощи подчиненных им сотрудников организовали хищения средств банка под видом процедуры кредитования подконтрольных юридических лиц, которые реальную хозяйственную деятельность не вели. С сентября 2014 по октябрь 2015 года под руководством и по указанию Дмитрия Ерохина соучастники перечислили со счетов банка на расчетные счета 64 подконтрольных организаций - заемщиков по фиктивным кредитным договорам более 26,8 млрд рублей и распорядились деньгами по своему усмотрению. Кроме того, по поручению Дмитрия Ерохина в июле 2015 года было учреждено подконтрольное юрлицо, через которое соучастники, под предлогом строительства в Московской области, оформили кредитную линию и похитили 300 млн рублей, переведенные под видом расчетов по инвестиционному проекту.

12 августа 2024 года Останкинский суд признал Дмитрия Ерохина и его брата Вадима Ерохина, директора департамента экономической безопасности Алексея Киреева, корпоративного директора Тимура Исхакова и начальника отдела кредитования Андрея Симакова виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Дмитрий Ерохин приговорен к 11 годам лишения свободы со штрафом 2,5 млн рублей, Вадим Ерохин - к восьми годам со штрафом в 1 млн рублей, а Киреев, Исхаков и Симаков получили по пять лет лишения свободы и по 500 тысяч рублей штрафа. Исхаков и Киреев были освобождены от отбывания назначенного наказания в виде лишения свободы в связи с его фактическим отбытием.