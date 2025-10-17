На Урале арестовали иеромонаха

Евгений Пинчук обвинен в публичном оправдании деятельности запрещенной в России организации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 октября. /ТАСС/. Ранее осужденный за дискредитацию ВС РФ свердловский иеромонах-раскольник Евгений Пинчук арестован из-за публичного оправдания деятельности националистической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), деятельность которой запрещена на территории РФ. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Иеромонах-раскольник РПЦЗ ("Русская православная церковь заграницей под омофором митрополита Агафангела") Евгений Пинчук снова оказался на скамье подсудимых. На этот раз Пинчук в одном из националистических Telegram-каналов оправдал деятельность националистической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК), признанной террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. Силовики задержали Пинчука, провели у него дома обыск и возбудили на него уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Суд поместил его под стражу на два месяца", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что злоумышленник высказал "респект" основателю террористической организации.