Bild: немецкого политика задержали у ночного клуба в Мюнхене с кокаином

Он был отпущен, но против него завели дело по подозрению в хранении наркотических веществ

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Бургомистр (мэр) расположенной под Мюнхеном общины Нойбиберг Томас Парделлер (Христианско-социальный союз, ХСС) был задержан у одного из ночных клубов с кокаином. Об этом сообщила газета Bild.

По ее данным, политик попался 11 октября около 04:25 (05:25 мск) во время проверки у мюнхенского ночного клуба Palais, который известен в городе тем, что в выходные открыт всю ночь. У Парделлера при себе была обнаружена пластиковая емкость с белым порошком. "Позже выяснилось, что речь шла о запрещенном наркотическом средстве", - рассказала представитель правоохранительных органов. Поскольку 37-летний бургомистр не хотел отдавать порошок, полицейским пришлось скрутить мужчину, надеть на него наручники и доставить в участок. Он был отпущен, но против него возбудили дело по подозрению в хранении наркотических веществ.

Позже в местном отделении ХСС сообщили, что у Парделлера нашли 0,2 г кокаина. При этом инцидент произошел в то время, когда партия готовится к коммунальным выборам в Баварии, которые пройдут в марте следующего года. На них Парделлер намеревался снова выставить свою кандидатуру на пост бургомистра Нойбиберга, однако теперь его выдвижение как минимум будет отложено. Он занимает должность бургомистра с 2020 года.

Издание отметило, что ХСС придерживается жестких позиций в политике в отношении наркотических средств. В частности, партия выступает категорически против легализации каннабиса.