Главу округа Ставрополья уволили из-за утраты доверия

Он не прошел антикоррупционную проверку

Редакция сайта ТАСС

© Григорий Сысоев/ ТАСС, архив

СТАВРОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Главе Кочубеевского округа Ставрополья, ранее сложившему полномочия, изменили основание для увольнения. По результатам антикоррупционной проверки он уволен в связи с утратой доверия, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры края.

"До завершения антикоррупционной проверки чиновник сложил с себя полномочия по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по инвалидности. Не согласившись с данным решением, прокурор Ставрополья направил в суд исковое заявление об изменении основания и формулировки увольнения муниципального служащего на увольнение "в связи с утратой доверия". Исковые требования прокурора удовлетворены", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры региона, глава округа использовал служебное положение в личных целях. С 2008 года по апрель 2025 года он фактически руководил колхозом "Полярная звезда" и коммерческой фирмой "Курень" через доверенных лиц, в том числе родственников. Для развития бизнеса он предоставлял организациям участки земли. За 2024 год покровительство главы округа позволило коммерческим организациям получить прибыль более 190 млн рублей.

"Глава Кочубеевского округа стал тридцать вторым в списке уволенных в связи с утратой доверия по требованию надзорного ведомства в текущем году, наряду с заместителями краевых министров здравоохранения и сельского хозяйства, заместителем регионального управления по охране объектов культурного наследия и бизнес-омбудсменом, а также иными должностными лицами", - пояснили в прокуратуре края.

В апреле 2025 года глава Кочубеевского округа Алексей Клевцов в своем Telegram-канале сообщил об уходе с поста в связи с состоянием здоровья. Он руководил администрацией округа более 17 лет.