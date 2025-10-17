В Москве у школьника на уроке задымился телефон

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Мобильный телефон задымился на уроке музыки у одного из учеников столичной школы №1576, эвакуация в учебном заведении не потребовалась. Об этом сообщил ТАСС директор школы Александр Сурков.

Директор отметил, что 17 октября утром на уроке музыки у одного из школьников упал на пол и задымился мобильный телефон. Сработала система пожарного реагирования, пожарные оперативно прибыли на место. Сурков добавил, что необходимости в эвакуации и тушении не возникло, "с детьми и педагогами все в порядке".

По словам директора, занятия продолжаются в обычном режиме.