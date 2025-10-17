В Уфе арестовали обвиняемого в получении взятки сотрудника Госжилстройнадзора

По версии следствия, сумма взятки составила 200 тыс. рублей

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Суд в Уфе заключил под стражу обвиняемого в получении взятки в крупном размере начальника отдела Госкомитета республики по жилстройнадзору. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере начальнику отдела пожарного надзора Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору (ч. 5 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следователя судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в июле 2024 года фигурант, действуя в сговоре с председателем и другими должностными лицами Госкомитета, получил от руководителя коммерческой организации, осуществившей реконструкцию объекта капитального строительства на территории республики, взятку в размере 200 тыс. рублей за организацию беспрепятственного подписания и выдачу положительного заключения о соответствии построенного объекта проектной документации и иным предъявляемым законом требованиям. Денежные средства были получены через начальника организационно-контрольного отдела Госкомитета республики.

Факт преступной деятельности обвиняемого выявлен в ходе совместной работы следователей СК и оперативников ФСБ республики. "Следователи СК при оперативном сопровождении сотрудников регионального управления ФСБ продолжают выявлять и документировать факты преступной деятельности бывшего руководства и сотрудников Госкомитета РБ по жилстройнадзору. В настоящее время по уголовному делу привлечены в качестве обвиняемых бывшие и действующие сотрудники Госкомитета, а также взяткодатели и посредники из числа представителей коммерческих организаций", - отметили в пресс-службе.

Ранее суд отправил под домашний арест руководителя строительной компании в Башкирии по обвинению в даче взятки старшему инспектору республиканского Госкомжилстройнадзора. По данным следствия, в сентябре 2024 года женщина через посредника передала взятку в размере 400 тыс. рублей старшему государственному строительному инспектору Госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору для беспрепятственного подписания и выдачи положительного заключения о соответствии построенного многоквартирного дома на территории Октябрьского района города Уфы проектной документации и последующего ввода здания в эксплуатацию.

По информации местных СМИ, речь идет о директоре компании "Жилстройинвест" Гульнаре Махмутовой. Ранее за аналогичное преступление под домашний арест был отправлен руководитель другой строительной компании Башкирии - директор ООО "Специализированный застройщик "Служба технического заказчика" Булат Мухамадиев.