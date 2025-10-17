Экс-депутата Мосгордумы Круглова внесли в перечень террористов

В перечень также внесли журналистку Ксению Лученко и писателя, радиоведущего Павла Сюткина

Редакция сайта ТАСС

Максим Круглов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов экс-депутата Мосгордумы Максима Круглова, журналистку Ксению Лученко (признана в РФ иноагентом) и писателя, радиоведущего Павла Сюткина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Круглов Максим Сергеевич, 09.12.1986 г. р., г. Москва. <...> Лученко Ксения Валерьевна, 13.06.1979 г. р., г. Москва. <...> Сюткин Павел Павлович, 19.06.1965 г. р., г. Краснодар КраснодарВ ского края", - говорится в сообщении.

Круглов обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Замоскворецкий суд Москвы наложил арест на его имущество.

Лученко подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Сюткин обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, против него возбуждено уголовное дело по факту выявления постов в сети Интернет с содержанием заведомо ложной информации о событиях в Буче.