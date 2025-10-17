В Кении в давке при прощании с экс-премьером Одингой пострадали десятки людей

Пострадавшим оказывается помощь, некоторых увозят в больницу машины скорой помощи, сообщила газета Daily Nation

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters/ Anadolu Agency

НАЙРОБИ, 17 октября. /ТАСС/. Десятки людей пострадали в результате давки, возникшей во время прощания с бывшим премьер-министром (2008-2013) и лидером оппозиции Кении Раилой Одингой. Об этом сообщила газета Daily Nation.

По ее данным, давка возникла на церемонии прощания, проходящей на национальном стадионе Ньяйо в Найроби. Как свидетельствуют кадры, опубликованные газетой, пострадавшим оказывается помощь, некоторых увозят в больницу машины скорой помощи. В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в общей сложности в больницу Найроби было доставлено 17 человек.

Ранее здесь же прошли официальные мероприятия по случаю кончины Одинги. Перед собравшимися выступил в том числе президент страны Уильям Руто, который отметил огромный вклад экс-премьера в развитие страны. "Раз в поколение появляется лидер, чье влияние выходит за рамки одного момента, чья смелость вдохновляет на перемены и чье видение определяет дальнейшую судьбу, - подчеркнул он. - И Раила Амоло Одинга был одним из таких лидеров. Его больше нет среди нас, но его дух живет в каждом кенийце и каждом африканце".

Глава государства напомнил, что не раз пересекался с Одингой и как его союзник, и как противник. "Мы были соратниками и конкурентами, друзьями и соперниками, но всегда оставались патриотичными кенийцами, объединенными мечтой, которая больше нас самих, мечтой, которая больше любых партийных разногласий, мечтой о нашей единой родине, Кении", - обратил внимание Руто.

На официальной церемонии прощания, организованной со всеми государственными и воинскими почестями, присутствовали также лидеры ряда африканских государств, в том числе Зимбабве, Руанды, Танзании, Уганды, ЮАР. В субботу тело Одинги должно быть доставлено в провинцию Кисуму, откуда он родом, где также пройдет официальная церемония прощания. Сами похороны запланированы на 19 октября с участием узкого круга родных и близких.

В четверг в ходе церемонии прощания, организованной на стадионе Касарани в пригороде Найроби, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и открыть огонь, чтобы расчистить путь для траурного кортежа. В результате погибли четыре человека и еще несколько получили ранения и травмы.

Семидневный траур

Одинга, проходивший лечение в индийском городе Кочи, умер утром 15 октября после остановки сердца в возрасте 80 лет. Экс-премьер потерял сознание во время утренней прогулки по территории аюрведического центра и был доставлен в близлежащую больницу, где врачи констатировали его смерть. На следующий день его тело было доставлено специальным рейсом в Найроби.

Одинга являлся неизменным лидером оппозиционной партии "Оранжевое демократическое движение", основанной в 2005 году. Он безуспешно баллотировался на пост президента страны пять раз - в 1997, 2007, 2013, 2017 и 2022 годах. В период с 2008 по 2013 год занимал должность премьер-министра. По случаю его смерти в стране объявлен семидневный национальный траур, в течение которого государственные флаги приспущены на правительственных зданиях по всей стране, а также во всех представительствах за рубежом.